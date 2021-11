Kabel beschadigd, dus brug niet gedraaid: 'Uitvaren' boogbrug Vianen uitgesteld

Opnieuw is het weghalen van de stalen boogbrug bij Vianen uitgesteld. Doordat een van de lierkabels onder water beschadigd is geraakt, is het volgens Rijkswaterstaat niet veilig om de operatie uit te voeren. De lierkabels moeten het ponton waarop de brug moet komen, op zijn plaats houden.

Het is onduidelijk hoe de beschadiging is ontstaan en tot hoeveel vertraging dit gaat leiden. Eerder leidden de lage waterstand en de harde wind al tot twaalf uur uitstel. Het 'uitvaren' van de brug stond daardoor gepland voor 20.00 tot 22.00 uur vanavond. De Lek is al de hele dag gestremd voor de scheepvaart.

"Vanwege de veiligheid kan de operatie nu helaas echt niet doorgaan", zegt een woordvoerder. "Dat is uiteraard heel jammer voor alle mensen die momenteel staan te kijken. Maar de boogbrug wordt vanavond niet uitgevaren. Veiligheid gaat boven alles."

Het ponton wordt nu losgemaakt en weggevaren; de scheepvaart op de Lek wordt weer hervat.

De boogbrug bij Vianen is al zeventien jaar overbodig omdat de A2 twee nieuwe Lekbruggen heeft. De brug uit 1936 is geen monument en er is ook geen nieuwe functie voor gevonden. De brug wordt daarom op een ponton gezet, een kwartslag gedraaid en weggevaren.