De uitzending van 7 november

Achter de BoerBurgerBeweging

Hun partijleider Caroline van der Plas is veelvuldig te zien in de kranten en aan tafels van de talkshows op tv. Maar ondertussen werken de bestuursleden van de BoerBurgerBeweging (BBB) achter de schermen aan de opbouw van hun partij. Nu al staat de partij in de peilingen tussen de drie en vijf zetels, maar de bestuursleden zien ruimte voor meer groei. Maar wat is die BBB voor een partij, en komen ze echt op voor boer én burger?