Van der Haar is koning van de vuilnisbelt: 'Niet nadenken, maar rijden'

In 2015, tijdens de eerste editie van de Europese titelstrijd cyclo-cross in Huijbergen, had hij voor de eerste (en laatste) maal beet op een internationaal kampioenschap. 'VdH' zorgde in Brabant voor een primeur door een wedstrijd die nog aan aanzien moest winnen op zijn naam te schrijven. Hij zegevierde door de rijzende ster Wout van Aert achter zich te laten. Zes jaar lang moest Van der Haar wachten op een nieuwe titel. In het Drentse land, op een vuilnisbelt van 42 meter hoogte even buiten Wijster die luistert naar de naam Col du VAM, maakte hij het schier onmogelijke waar. Met één indrukwekkende versnelling slaagde hij er als enige in om optimaal te profiteren van de afwezigheid van een drietal grote namen. Voor drievoudig laureaat Mathieu van der Poel, de Brit Tom Pidcock en Van Aert paste de titelstrijd niet in de kalender van jaargang 2021-2022. Voor Van der Haar des te meer. Problemen Zoals te doen gebruikelijk werd de wedstrijd lange tijd gedomineerd door vier in lichtblauw gestoken Vlamingen. Ondanks die numerieke overmacht toonde Van der Haar dat het inderdaad loont om niet op te geven. Problemen met zijn schoeisel, een moeizame fietswissel en een valpartij in de blubber kregen hem er in het begin van de wedstrijd niet onder. Vanaf gepaste afstand keek Van der Haar lange tijd toe hoe Quinten Hermans, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt er een Belgisch onderonsje van leken te maken. Het kwartet reed naar goed Vlaams gebruik evenwel niet alleen mét, maar ook tégen elkaar. Het resultaat: een keiharde wedstrijd waar de Nederlander ten langen leste dankbaar van profiteerde. Atypisch parkoers De organisatie had de renners een atypisch parkoers voorgeschoteld, zo heette het vooraf. De 2698 meter lange omloop was verdeeld in drie sectoren: 1911 meter gras, 642 meter asfalt en 145 meter flinten, zoals de Drentse kinderkopjes ook wel worden genoemd. Per ronde moest er 680 meter geklommen worden.

Tot vlak voor de voorlaatste passage van de finish leek Hermans, een gekend wegrenner bij Intermarché-Wanty-Gobert, optimaal te profiteren van de stroken asfalt. Met machtige pedaalslagen hield hij de inmiddels tot de tweede plek genaderde Van der Haar van zich af te houden. Kinderkopjes De Nederlander weigerde te capituleren. In het zicht van de eindstreep, met nog twee ronden voor de boeg, plaatste hij op de kinderkopjes richting finish een ultieme versnelling waar zelfs Hermans het antwoord schuldig op moest blijven. Het was een klassiek geval van 'erop en erover' die 'VdH' uiteindelijk de mooiste overwinning uit zijn loopbaan opleverde. Dat hij naast het podium zijn eigen kampioenstrui moest aantrekken en de gouden medaille zelf om de nek moest hangen, deed weinig af aan de vreugde. De huldiging, hoe knullig ook, voelde onwerkelijk. "Ik kan het niet geloven", stamelde de winnaar aanvankelijk. Twee jaar geleden, in de Woerdense nachtcross, boekte hij zijn laatste overwinning. En nu stond hij hier, op de bovenste trede van het ereschavot en geflankeerd door Hermans en Vanthourenhout. Als koning van de vuilnisbelt. Animositeit 'VdH' dankte de Belgen voor het feit dat zij er niet in slaagden een eenheid te vormen. Het gevolg van de traditionele animositeit was een koers die onnodig hard werd gemaakt. "En dat was precies wat ik wilde." Als er één dag was waarop hij kon toeslaan, dan was het zondag wel. "Ik ben in de beste vorm in jaren", klonk het. "Ik voelde me echt heel erg goed. Dat het parkoers zo zwaar was en er zo hard werd gereden, was ontegenzeggelijk in mijn voordeel."