Van der Haar grijpt Europese titel veldrijden op Drentse VAM-berg

Lars van der Haar heeft in het Drentse Wijster voor de tweede maal in zijn loopbaan de Europese titel veldrijden veroverd.

In een wedstrijd die acht ronden lang door Belgen werd gedomineerd, volstond een ultieme versnelling in de voorlaatste omloop om de zege te grijpen. Het zilver ging naar de erkende Belgische wegrenner Quinten Hermans, de derde plek was voor diens landgenoot Michael Vanthourenhout.

Op de VAM-Berg in het Drentse Wijster, op 42 meter boven NAP, steeg Van der Haar eindelijk weer tot grote hoogte. Zes jaar geleden boekte hij zijn laatste overwinning van importantie, toen hij in Huijbergen de eerste uitgave van de EK veldrijden op zijn naam schreef.