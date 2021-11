Pinoké-Kampong levert 'slechts' drie goals op, vrouwen Den Bosch halen wel uit

Jip Janssen en Jonas de Geus bezorgden Kampong een 2-0 voorsprong en Niklas Wellen was verantwoordelijk voor de treffer van Pinoké. Kampong blijft door de overwinning enigzins in het spoor van koploper Bloemendaal.

Het duel waar bij de mannen het meest naar werd uitgekeken - Pinoké-Kampong - eindigde in 1-2. Er werd een doelpuntenfestijn verwacht omdat Pinoké tot vandaag al 42 goals had gemaakt en Hurley 35, maar het bleef bij drie treffers dit keer.

Thierry Brinkman bezorgde Bloemendaal de winst (1-2) bij Oranje-Rood met een goal in de 65ste minuut. De thuisploeg was na zeventien minuten op voorsprong gekomen door Jelle Galema, de 1-1 werd gemaakt door Yanick van der Drift.

Matla schittert bij Den Bosch

Bij de vrouwen herstelde koploper Den Bosch zich van het verrassende gelijkspel vorige week tegen Klein Zwitserland. Er werd dit keer met maar liefst 8-0 gewonnen bij HGC.

Oranje-international Frédérique Matla was weer op dreef: ze maakte vier goals. Vooral haar tweede treffer - al in de zesde minuut - was fraai. Ze lepelde de bal uit de lucht over de keepster van HGC heen.

In elf wedstrijden heeft Matla nu 23 keer gescoord.