2G-model nu al in Duitsland, in Nederland een optie: 4 vragen over maatregel

Sinds gisteren moet je een coronatoegangsbewijs tonen bij onder meer musea en sportscholen. Ook is het mondkapje weer terug. Komende vrijdag besluit het kabinet of er nog meer regels nodig zijn om de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland tegen te gaan. Specifieke maatregelen voor ongevaccineerden zitten nu niet in het pakket, maar demissionair premier Rutte sluit dat ook niet uit. Dat zou de 2G-maatregel kunnen zijn: die houdt in dat alleen nog gevaccineerden en mensen die zijn genezen van een coronabesmetting een QR-code kunnen krijgen. Een restaurant bezoeken of naar de kapper gaan als je alleen negatief bent getest kan dan niet meer. Deze regel geldt al sinds september op sommige plekken in Duitsland. In Wenen zijn ze er deze week ook mee begonnen. Correspondent Charlotte Waaijers over hoe het werkt - en óf het werkt.

Hoe werkt de 2G-regel in Duitsland? In Duitsland kunnen deelstaten zelf beslissen welk toegangsmodel ze gebruiken. Er zijn dan ook verschillen. Sommige deelstaten hebben gekozen voor 3G; dan krijgen ook mensen die alleen getest zijn ergens toegang. Enkele deelstaten kiezen voor 2G voor bijvoorbeeld kappers en horeca, en een flink aantal laat de keuze aan de uitbaters van horeca en evenementen zelf. Ook zijn er deelstaten die voor een gefaseerd model kiezen: hoe hoger de bezetting in de ziekenhuizen, hoe groter de beperkingen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Belangrijk om te weten is dat 2G niet geldt op plekken die voorzien in basisbehoeften, zoals supermarkten.

Hoe effectief is het? Het effect meten is heel lastig, omdat het model pas recent is ingevoerd. Ook ging op sommige plekken de invoering van 2G gepaard met een grootschalige vaccinatiecampagne. Je kunt dan in de cijfers niet terugzien of mensen zich vervolgens lieten inenten omdat ze anders een aantal vrijheden zouden verliezen, of omdat ze door de campagne overtuigd werden door medische redenen. Tot nu toe zijn er nog geen voorbeelden te vinden van een opvallend hoge stijging van het aantal gevaccineerden na de invoering van 2G.

Is er veel weerstand? Er zijn zeker Duitsers die protesteren tegen deze coronamaatregelen. Sommige mensen die er zelf voor kiezen om zich niet te laten vaccineren, zijn het niet eens met de regels. Zij vinden het oneerlijk dat hen de toegang op plekken ontzegd kan worden. Daarnaast zijn er de laatste tijd op verschillende plekken in Duitsland, zoals in Berlijn, protesten geweest tegen het feit dat ongevaccineerde kinderen toegang kan worden geweigerd bij 2G-beleid. Inmiddels is dat beleid aangepast. Los daarvan zijn er ook de protesten van mensen die zich hoe dan ook tegen alle coronamaatregelen verzetten en niet geloven dat het virus zulke ingrepen rechtvaardigt. Die weerstand is er al sinds het begin van de pandemie.