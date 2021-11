PSV kinderlijk eenvoudig langs Fortuna Sittard, Bruma twee keer trefzeker

PSV is, in ieder geval voor even, koploper in de eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard werd een eenvoudige 4-1 zege geboekt. Ritsu Doan, Bruma (2x) en Ibrahim Sangaré waren trefzeker voor de bezoekers.

De Eindhovenaren staan op de ranglijst een punt voor Ajax, dat vanavond tegen Go Ahead Eagles de eerste positie weer kan innemen.

Ondanks een waslijst aan afwezigen, onder wie Cody Gakpo, Noni Madueke, Armando Obispo en Yorbe Vertessen, kwam PSV nauwelijks in de problemen in Sittard. Trainer Roger Schmidt had basisplaatsen ingeruimd voor onder anderen Mauro Júnior en Érick Gutiérrez.