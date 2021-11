Ambitieus Almere City blijft in kelder eerste divisie na thuisnederlaag tegen ADO

Het lukt het ambitieuze Almere City maar niet om de weg omhoog te vinden. Na de uitoverwinning op Helmond Sport (1-2) van afgelopen maandag, deden de Almeerders weer wat ze vaker dit seizoen gedaan hebben: verliezen. ADO Den Haag was met 1-3 te sterk voor de ploeg van Gertjan Verbeek.

Het leek er eerst helemaal niet op dat Almere City zou verliezen. De ploeg kwam na twaalf minuten nog op voorsprong via Lance Duijvestijn. Na een gestrande aanval van ADO Den Haag werd hij via een counter in stelling gebracht door ploeggenoot Jonas Arweiler, die vorig seizoen nog voor ADO uitkwam (1-0).

Tien minuten voor het rustsignaal kwam de ploeg uit Den Haag langszij via Sem Steijn (1-1). Na vier minuten was het weer raak voor ADO. Uit een een scherp aangesneden vrije trap van Ricardo Kishna zette ADO-topscorer Thomas Verheydt zijn ploeg op voorsprong (1-2).