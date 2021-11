Vrouwen Ajax koploper en periodekampioen na overtuigende zege op PSV

Ajax overdonderde PSV in de eerste helft. De Eindhovenaren hadden werkelijk niets te vertellen in Amsterdam en grossierden in foute passes en verkeerde beslissingen. Na nog geen halfuur stond het al 3-0 voor de thuisploeg.

Ajax heeft zondag in de Eredivisie Vrouwen uitstekende zaken gedaan. In eigen huis wonnen de Amsterdammers overtuigend van concurrent PSV (5-1), waardoor de ploeg van trainer Danny Schenkel met de periodetitel aan de haal ging.

Marjolijn van den Bighelaar was na twee minuten aan de aandacht van de PSV-defensie ontsnapt en maakte zonder aarzeling het openingsdoelpunt (1-0), Nadine Noorman verdubbelde de score na 26 minuten met een uitstekend schot (2-0) en Chasity Grant profiteerde nog geen minuut later van geklungel in de achterhoede van PSV (3-0).

Ajax kwam in de tweede helft niet meer in de problemen. Door twee doelpunten van Romée Leuchter en een eretreffer van aanvoerster Mandy van den Berg eindigde de wedstrijd in 5-1. PSV eindigde de topper met tien speelsters nadat Anika Rodríguez van het veld was gestuurd.

Ajax profiteerde met de klinkende zege op PSV optimaal van de 0-0 tussen Feyenoord en FC Twente afgelopen vrijdag.