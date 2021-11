Kwakkelend FC Groningen kan afscheidsfeestje Robben niet opluisteren met zege

FC Groningen blijft kwakkelen in de eredivisie. Op de dag dat Arjen Robben officieel werd uitgezwaaid leken de Groningers op een nederlaag af te stevenen tegen een stug RKC, maar Jørgen Strand Larsen redde op het nippertje een punt: 1-1. Robben werd voorafgaand aan de wedstrijd in het zonnetje gezet. De aanvaller, die op 16-jarige leeftijd namens FC Groningen zijn debuut maakte in het profvoetbal, had het liefste als speler afscheid willen nemen. "In een volle Euroborg nog één keer de bal tegen de touwen jagen, maar ik ben ook dankbaar", sprak Robben vooraf. "Dankbaar voor alle steun van de supporters. Ik heb alles gegeven, maar dit was het."

Robben: 'Enorm dankjewel aan iedereen die Groningen een warm hart toedraagt' - NOS

RKC Waalwijk was niet van plan om mee te werken aan een mooi afscheidsfeestje. Na nog geen kwartier spelen bereikte Jens Odgaard met een mooie steekpass Michiel Kramer, die koelbloedig zijn vijfde doelpunt van het seizoen langs doelman Peter Leeuwenburgh schoof (0-1). FC Groningen stelde daar weinig tegenover en de ploeg van Danny Buijs liet zien waarom het dit seizoen een van de minst scorende ploegen is. De supporters verlangden in de eerste helft ongetwijfeld naar de creativiteit van Robben, want juist daaraan ontbrak het.

Kramer heeft RKC op voorsprong gezet - Pro Shots