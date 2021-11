MXGP blijft spannend: Herlings valt in eerste manche, maar stijgt in WK-klassement

Het slot van de MXGP blijft spannend. In de eerste manche van de GP van Lombardije knokte Jeffrey Herlings zich na een valpartij terug naar een tweede plek. Hierdoor passeert de Nederlander de Sloveen Tim Gajser, die tevens een straf kreeg, in het WK-klassement.

De tweede manche wordt vanmiddag om 15.00 uur gereden en is in zijn geheel te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.