Herlings wint GP van Lombardije en kan nog altijd wereldkampioen MXGP worden

Jeffrey Herlings heeft in de MXGP door winst in de tweede manche de Grand Prix van Lombardije op zijn naam geschreven. De Nederlander staat nu tweede in het WK-klassement, op drie punten van nummer één Romain Febvre.

Aankomende woensdag wordt in Mantova de laatste Grand Prix gereden en vindt de apotheose van deze bloedstollende ontknoping in de strijd om het wereldkampioenschap plaats.