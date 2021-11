Herlings wint GP van Lombardije en is nog volop in race voor wereldtitel MXGP

Tim Gajser, die aan dit weekend als nummer twee van het algemeen klassement begon, lijkt af te haken voor de eindwinst. De Sloveen kreeg in de eerste manche een tijdstraf, omdat hij de baan verliet en niet op dezelfde plek weer terugkeerde. In de tweede manche werd hij derde.

Doordat de overwinning in de tweede manche de doorslag geeft voor de eindoverwinning, pakte Herlings zijn 98ste GP in zijn loopbaan.

De Nederlander was in de tweede manche heer en meester en eindigde ruim voor zijn grote uitdager Romain Febvre. In de eerste manche ging de Fransman er nog met de winst vandoor en eindigde de Nederlander na een knappe inhaalrace op de tweede plek. Hij knokte zich na een valpartij terug van de vijftiende plek.

Jeffrey Herlings heeft door winst in de tweede manche de Grand Prix van Lombardije op zijn naam geschreven. De Nederlander staat nu tweede in het WK-klassement, op drie punten achterstand op nummer één Romain Febvre.

De laatste races van het seizoen worden ook in Italië gereden en zijn op woensdag tijdens de GP van Mantova. Deze GP is woensdag in zijn geheel te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.