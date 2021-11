Ethiopiërs de straat op in protest tegen oprukkende rebellen

In verschillende steden in Ethiopië zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de oprukkende rebellen in het Oost-Afrikaanse land. De betogers in de steden zijn aangemoedigd door de regering en richten zich voornamelijk tegen het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF), dat erop uit is om de regering in de hoofdstad Addis Abeba omver te werpen.

Ooggetuigen meldden gisteren dat in Addis Abeba mensen uit Tigray werden opgepakt. De regio Tigray ligt in het noorden van Ethiopië. Het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) is sinds november vorig jaar in een bloedige strijd verwikkeld tegen de regering van premier Abiy Ahmed.

Het TPLF zei eerder nog geen bloedbad in Addis te zullen aanrichten: "De angst voor zo'n bloedbad is belachelijk en ongeloofwaardig". Wel wil TPLF Addis Abeba binnenvallen om Abiy af te zetten.