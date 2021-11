Familie Nouri bereikt akkoord over schadevergoeding met Ajax

De familie Nouri heeft na ruim vier jaar overeenstemming bereikt met Ajax over een schadevergoedingsregeling. Daarmee is een arbitragezaak van de baan.

Abdelhak Nouri zakte op 8 juli 2017 in elkaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Een emotionele Ajax-directeur Edwin van der Sar erkende namens Ajax een jaar later dat de behandeling op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekort heeft geschoten, waardoor de destijds 20-jarige middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opliep.

Tot een schadevergoedingsregeling kwamen beide partijen daarna echter niet.