Vele duizenden betogers bij coronademonstratie in Den Haag

Onder de demonstranten zijn aanhangers van de extreemrechtse groepering Voorpost. Zij zwaaien met zogenoemde Prinsenvlaggen, de oranje-wit-blauwe vlag die NSB'ers gebruikten. Ook bij eerdere protesten tegen de coronamaatregelen waren die omstreden vlaggen te zien.

De politie in Den Haag zegt voorlopig geen inschatting te willen doen van het aantal demonstranten dat naar het protest is toegekomen. Organisator Samen Voor Nederland (SVN) zei in een persbericht voorafgaand veel mensen te verwachten. Op een eerdere demonstratie van SVN in Amsterdam kwamen zo'n 20.000 demonstranten af, volgens schattingen van de politie en gemeente in Amsterdam.