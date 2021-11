Protest tegen coronamaatregelen in Den Haag

Verschillende groepen komen vanmiddag samen op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Verwacht wordt dat onder anderen Thierry Baudet en Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie zullen spreken. Om 13.00 uur begint een mars door het centrum van Den Haag.

De mars loopt onder meer langs de Hofvijver en eindigt rond 16.00 uur weer op het Malieveld. Vanwege de demonstratie heeft de regionale openbaar vervoerder HTM besloten om meerdere tram- en buslijnen om te laten rijden, meldt Omroep West.

Op een livestream is te zien dat de eerste demonstranten al zijn aangekomen. De organisator Samen Voor Nederland (SVN) zegt in een persbericht veel mensen te verwachten. Op een eerdere demonstratie van SVN in Amsterdam kwamen zo'n 20.000 demonstranten af, volgens schattingen van de politie en gemeente.