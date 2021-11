Juichen voor Verstappen en Pérez: 'Max is een beetje van ons, zelfs mijn zoon is fan'

Voor de tweede keer op rij racen Max Verstappen, Lewis Hamilton en hun achttien collega's in een vol huis. De Grand Prix van Mexico is uitverkocht. Eind vorige maand trok de Formule 1 in Austin (Texas) 400.000 bezoekers. Mexico City blijft steken op 340.000, maar het coronatijdperk met kale tribunes lijkt definitief voorbij. Formule 1 was al populair in Mexico, maar nu de Mexicaan Sergio Pérez bij topteam Red Bull Racing rijdt is het helemaal raak. Grandprix-organisator en -promotor Federico González Compéan is apetrots. Zijn evenement staat pas een paar jaar op de F1-kalender, maar is al een klassieker. Sergio Pérez zegt dat er met gemak nog een paar tribunes hadden kunnen worden gevuld. Waarom is dat niet gebeurd? "We lopen tegen onze grenzen aan. Er is geen enkele plek waar we nog iets neer kunnen zetten. We hebben echt elke vierkante meter benut. Het is sowieso een ingewikkelde klus. Dit circuit ligt in een openbaar park en er zijn hier veel festivals, optredens en andere activiteiten."

Federico Gonzalez, promotor van de GP van Mexico, op het circuit in Mexico-Stad - NOS/Louis Dekker

"Bijna alles staat hier tijdelijk. We bouwen wekenlang alles op voor de race en daarna moeten we het leeuwendeel weer afbreken. Alleen de tribunes in het stadiondeel Foro Sol staan er permanent. We hebben dat gebouwd voor een concert van Madonna in 1993. Daarna kwamen de Stones, Pink Floyd, Coldplay, The Killers en andere wereldacts. Nu genieten dertigduizend F1-fans er van Sergio, Max en Lewis." Hoe groot is het Pérez-effect? "Het is niet te vergelijken met vorige edities. Voorheen was 'Checo' een van de twintig coureurs. Nu is is hij teamgenoot van Verstappen, die hier al twee keer won. Sergio zit in een auto waarmee hij races kan winnen, staat vierde in WK-stand en is nu een nationale sportheld. Hij kan zich meten met bokser 'El Canelo' Álvarez, voetballers Hugo Sánchez en Rafa Márquez en golfster Lorena Ochoa."

Sergio Pérez en Max Verstappenq - ANP

"Uiteraard maakt dat mijn werk een stuk eenvoudiger. De tickets vlogen de deur uit. Veel belangrijker is dat het hele land profiteert. De grand prix creëert banen en is een reclamespot voor Mexico. Een toeristentrekker. Het levert honderden miljoenen op. De impact wordt vaak onderschat. De F1 komt hier elk jaar. Dan kijkt de hele wereld naar ons. Dat is met een WK voetbal of met de Olympische Spelen onmogelijk." Een jaar geleden zat het flink tegen. De race werd door de pandemie geschrapt en Pérez' F1-carrière leek voorbij omdat hij weg moest bij renstal Aston Martin. Was u bezorgd? "Het was spannend, onzeker en had rampzalig kunnen uitpakken, maar gelukkig liep het anders. Sergio won een jaar geleden verrassend zijn eerste race. Kort daarna werd hij teamgenoot van Verstappen. Een godsgeschenk. Toen ging de teller lopen."

Sergio Pérez in actie tijdens de vrije training - Reuters

"Ik hoop dat Sergio nog lang teamgenoot van Max mag blijven. Over een paar jaar zal hij er niet meer bij zijn, maar ik verwacht dat dit evenement dan zo op de wereldkaart staat dat mensen toch massaal blijven komen. Ook zonder Mexicaanse coureur. We hebben trouwens al een opvolger in beeld: Mateo García. Een geweldig karttalent. Hij is nog jong (5), maar is aanwezig om de F1-sfeer te proeven." In de Verenigde Staten is de populariteit van de F1 sterk gegroeid door een Netflix-serie. Speelt dat hier ook een rol? "Ja. 'Drive To Survive' heeft een markt aangeboord. Het publiek verandert en verjongt. Veertig procent van de kaarten gaat naar hardcore F1-fans. De rest is nieuwkomer en komt meer voor de ambiance en het entertainment. De meeste mensen komen niet puur voor de race." De Mexicaanse grand prix is diverse keren bekroond als de best georganiseerde F1-race van het jaar. Wat vond u van Zandvoort? "Zeer indrukwekkend. De beelden van de oranjezee waren geweldig. De kranten stonden er hier vol van. De teneur: we hebben er een concurrent bij. Een lofzang. Zandvoort en Mexico hebben veel gemeen. Jullie zijn een gepassioneerd volkje. Dat was duidelijk zichtbaar. Nederlanders zijn nog iets gekker dan Mexicanen." "Sergio en Max zijn een gouden combinatie. Ze vertegenwoordigen landen waar de passie voor deze sport enorm is. Nederland en Mexico zitten samen in een F1-team. We hebben samen twee helden en ik zie het als een broederschap. We schotelen de Nederlandse fans hier trouwens vlak voor de race nog een verrassing voor." Verstappen won hier twee keer. Nederlandse kranten schreven over 'Maxico'. Hoe geliefd is hij hier? "Max is erg populair. Als Sergio niet mee zou doen zou mijn land hem zeker omarmen. Dat heeft te maken met zijn rijstijl en zijn uitgesproken karakter. Nu Sergio zijn teamgenoot is hoort Max een beetje bij ons. Ik merk het dagelijks. Zelfs mijn zoon is Max-fan. Bloedfanatiek. Zijn favoriete coureur heeft nu een Mexicaanse teamgenoot. Mooier kan het niet."

Max Verstappen als winnaar van de GP van Mexico in 2018 - ANP

"Mijn droom is uiteraard dat 'Checo' wint, zoals Max Zandvoort won. Dan staat het hele land op zijn kop. Een gekkenhuis. De fans waren al door het dolle heen toen hij hier zevende werd. Wat zou het geweldig zijn als Max zegt: dit is jouw land, ik geef je de zege. Zo gaat het natuurlijk niet, maar het podium is echt haalbaar." Vorig jaar een gecancelde race, dit jaar een volle bak. Op een plek waar kort geleden nog duizenden coronapatiënten werden verzorgd. Bent u opgelucht? "Enorm. Het was een vreselijk jaar. Een rottijd voor de Mexicaanse entertainmentbranche en voor de bevolking. We hebben geleden. Nu bruist de stad weer. Je ziet het in de café's, de restaurants, de hotels en in de straten. Vorig jaar was het op deze plek leeg, kaal en somber. Nu vieren we feest." "Het paddock-complex heeft bijna een jaar lang gefungeerd als noodhospitaal voor coronapatiënten. Er was in de stad een groot tekort aan bedden en we konden te hulp schieten. Het contrast is enorm: de plek waar maandenlang patiënten werden beademd is nu het hart van de grand prix met zeer exclusieve zitplaatsen."