Vertessen en Ihattaren, het gewezen droomkoppel: 'Zonde hoe het met Mo gaat'

Het is 13 december 2020. Er vindt in het Philips Stadion een wissel plaats die achteraf symbolische waarde heeft. Yorbe Vertessen maakt tegen FC Utrecht zijn officiële debuut voor PSV. En wie moet voor de debutant het veld ruimen? Mohamed Ihattaren. Het was alsof de Belg op die koude decemberdag denkbeeldig het stokje overnam van zijn veelbesproken generatiegenoot. Sindsdien heeft Vertessen bij PSV veel progressie geboekt, terwijl de loopbaan van Ihattaren tot stilstand lijkt gekomen. Voor de buitenwacht is het momenteel zelfs een raadsel hoe het met het gevallen talent uit Utrecht gaat. Geducht duo Vertessen en Ihattaren, het was in de PSV-jeugd een gevreesd duo. Zo is er in PSV-contreien een berucht doelpunt uit november 2018 in de UEFA Youth League tegen Barcelona: Ihattaren geeft achter zijn standbeen een prachtige assist, Vertessen is de koele afmaker.

Naar die aanvalscombinatie werd op de Herdgang het voorbije decennium likkebaardend gekeken. "Het was een fantastisch duo. Zodra Mo de bal kreeg, begon Yorbe al met sprinten. Die twee konden elkaar blindelings vinden", beaamt voormalig PSV-trainer Peter Uneken, die de voetballers in diverse jeugdelftallen op de Herdgang onder zijn hoede had. "Mo was de explosieve van de twee, altijd aanwezig. Yorbe was juist vrij bedeesd, maar zo gevaarlijk door zijn snelheid en scoorde erop los in de jeugd. Zij hadden eigenlijk het droomkoppel van PSV moeten worden", zegt Uneken, die sinds deze zomer assistent-trainer van RKC Waalwijk is. Ultieme kroon Het was voor PSV de ultieme kroon op de jeugdopleiding geweest als Vertessen (sinds 2009 bij de club) en Ihattaren (tussen 2010 en 2021) het aanvalsduo van het eerste elftal hadden gevormd. Het liep echter anders, met het roemloze vertrek van Ihattaren uit Eindhoven.

13 december 2020: Yorbe Vertessen debuteert bij PSV en lost Mohamed Ihattaren af - ANP

Waar Ihattaren al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste van PSV maakte, had Vertessen langer de tijd nodig. "Yorbe is een rustige jongen en altijd vrij beschermend opgevoed. Hij moest bij een volgende stap dikwijls uit zijn comfortzone worden gehad. De kostte allemaal tijd", legt Uneken uit. Een andere tegenwerkende factor voor Vertessen is dat hij door zijn explosieve manier van spelen vaak geblesseerd raakte, waarbij hij dikwijls last heeft van een onwillige hamstring. Toch krijgt de Belg in de winterstop van 2020 de kans zich bij de selectie van Schmidt te voegen. "Dat was om de druk op de groep wat te verlichten en ook omdat er in de A-selectie meer aandacht en tijd was om de fysieke weerstand van Yorbe te verhogen", legt Uneken uit. En die opzet slaagde. Vertessen wordt zichtbaar fysiek sterker, raakt nauwelijks nog geblesseerd en pakt onder Schmidt geregeld zijn speelminuten. Mental coach "Het was moeilijk om een plekje in de groep te vinden. Het is allemaal een tikkeltje zwaarder. Ik moest even aanpassen", vertelde Vertessen in januari tegen PSV TV over zijn overstap naar de A-selectie. Een mental coach zou hem het extra zetje en vertrouwen hebben gegeven om zich op zijn plek in de selectie te voelen.

Yorbe Vertessen (links) krijgt een bemoedigend tikje van ploeggenoot Mario Götze - ANP

Ook dit seizoen doet Vertessen het met vijf goals en drie assists naar behoren, maar zijn oud-trainer Uneken blijft kritisch. "Yorbe is heel doelgericht, maar zou nog veel meer het overzicht moeten houden. Hij heeft te veel kansen nodig." "Zodra Yorbe voor de goal rustiger wordt, kan hij nog veel beter worden. Hij moet nog veel meer goals gaan maken", stelt Uneken. Het doelpuntentotaal van Vertessen was misschien hoger geweest als voormalige kompaan Ihattaren wel een gestroomlijnde loopbaan bij PSV had opgebouwd. "Het is doodzonde hoe het nu met Mo gaat. Hopelijk krijgt hij zijn loopbaan weer op de rit en komen hij en Yorbe elkaar nog een keer tegen. Wellicht bij PSV, ik zou het in ieder geval mooi vinden."