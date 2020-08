KNMI geeft code oranje af voor Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland

Het KNMI zegt dat er in de rest van het land ook onweersbuien mogelijk zijn, met daarbij hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur.

Dat code oranje is afgegeven, komt omdat de buien in het zuiden van het land pittiger uitpakken dan in de rest van het land, zegt weervrouw Willemijn Hoebert. "Met ook een grotere kans op grote hagelstenen van tussen de 2 en 4 centimeter."

Het KNMI heeft voor Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland code oranje afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien met hagel, kans op windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd. De waarschuwing geldt tot 19.00 uur, daarna geldt code geel. Elders in het land geldt tot vannacht code geel.

Het KNMI hanteert weerwaarschuwingen met drie kleuren:

- code geel is de lichtste waarschuwing. Er is dan mogelijk kans op gevaarlijk weer. Mensen wordt aangeraden om alert te zijn.

- bij code oranje is de kans op gevaarlijk of extreem weer groot. De impact van dat weer is groot en er is, vaak lokaal, kans op schade, letsel of veel overlast. 'Wees voorbereid', luidt het advies.

- code rood betekent dat mensen volgens het KNMI actie moeten ondernemen. In dit geval kan de weersituatie zo veel schade, letsel en overlast veroorzaken dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.