KNMI: code oranje voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, wateroverlast in zuiden

Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en het IJsselmeergebied code oranje afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien met hagel, kans op windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd.

De waarschuwing geldt tot 22.00 uur. Vanaf 17.00 uur vandaag was code oranje al van kracht voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt nu code geel, net als voor de rest van het land. Het KNMI zegt dat er ook daar onweersbuien mogelijk zijn, met daarbij hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur.

Vanuit verschillende delen van het land komen al wel meldingen binnen van wateroverlast of stormschade, onder meer vanuit Kerkrade in Limburg en het Zeeuwse Breskens. Ook in het Limburgse Beek liepen de straten onder door een wolkbreuk. In Breda viel een boom op een auto en in Helmond was er een blikseminslag in een woning.