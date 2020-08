KNMI: code oranje voor Drenthe, Friesland en Waddengebied

Het KNMI heeft voor Drenthe, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied code oranje afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien met hagel, kans op windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd.

De waarschuwing geldt tot middernacht. In de provincies Groningen, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel is nog code geel van kracht. Ook daar kunnen onweersbuien met hagel en windstoten voorkomen. Voor de rest van het land zijn de waarschuwingen inmiddels ingetrokken.

Vanuit verschillende delen van het land komen meldingen van wateroverlast of stormschade. Tegen RTV Utrecht zegt de veiligheidsregio in de provincie Utrecht dat er al tientallen meldingen binnengekomen zijn van stormschade. De meldingen variëren van wateroverlast tot bomen die op huizen zijn gevallen.

In het Limburgse Beek liepen straten onder door een wolkbreuk. In Breda viel een boom op een auto en in Helmond was er een blikseminslag in een woning. Ook in Hengelo sloeg de bliksem in woningen in. In Haarlem liep een tunnel onder een spoorviaduct onder water en volgens NH Nieuws werden viaducten in Beverwijk en IJmuiden door het slechte weer afgesloten.

Ook hinder op Schiphol

De afhandeling van het vliegverkeer op Schiphol werd twee keer korte tijd stilgelegd vanwege het slechte weer, meldt luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws. Sommige vliegtuigen moesten rondjes vliegen boven Flevoland en Zuid-Holland, omdat landen niet veilig kon.

Een vlucht van KLM vanuit Rome naar Schiphol week uit naar Groningen Airport Eelde en komt later alsnog naar Schiphol.