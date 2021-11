Toen Ten Hag nog een broekie was, maar Go Ahead ineens een toptrainer kreeg

In Deventer komen ze elkaar een paar jaar later dus weer tegen, een treetje lager. "Je moet natuurlijk ook niet te hoog instappen als beginnend trainer. Hij snapte het niveau waarop we speelden goed, keek naar iedereen."

"Dat was niet de leukste periode in mijn carrière. Erik leidde daar gedeeltes van de trainingen. Dat deed hij al heel serieus. Altijd keihard werken, op tijd op de club en laat weer naar huis", herinnert Kromkamp zich nog goed.

Als een geblesseerde Jan Kromkamp het in zijn nadagen een goed idee lijkt om in een vrij weekend met zijn gezin naar Disneyland te gaan, schiet dat bij zijn trainer in het verkeerde keelgat. Volgens Erik ten Hag kan hij die dagen beter besteden om aan zijn herstel te werken.

Maar iedereen luistert wel aandachtig. "Natuurlijk hebben we ook wel eens grapjes gemaakt, maar altijd met respect", zegt Kolder. "Hij is ook echt de beste trainer die ik ooit gehad heb. Overal zat een gedachte achter."

"Ik weet nog dat onze reservekeeper Patrick ter Mate tijdens een bespreking ineens zijn hand opstak: trainer, u heeft uw broek verkeerd om aan. En inderdaad, dat was nog waar ook. Hij moest zijn papieren daarom heel onhandig in zijn zakken steken", weet Kolder nog. "Maar dan helemaal niet reageren hè? Hij ging gewoon stoïcijns door met zijn praatje."

De juiste focus, zoals Ten Hag dat er niet vaak genoeg met zijn schorre stem in Twents dialect bij zijn spelers in kan wrijven. En die focus heeft hij zelf ook, blijkt al snel.

"Ik werd benoemd tot aanvoerder, dus had korte lijnen met hem", zegt de spits, die meteen ondervindt dat hij ondanks zijn status niet hoeft te rekenen op een voorkeursbehandeling. "Ik had privé een dingetje, wilde de uitlooptraining een keertje overslaan. Ik dacht: dat maakt toch niet uit. Kreeg ik meteen te horen dat onder hem elke sessie even belangrijk is."

Erik ten Hag loodst Go Ahead Eagles naar de eredivisie in 2013:

"Maar Erik maakt spelers ook beter", is Kolder stellig. "Hij pakte dat bij ons ook mooi aan. Die Türüç maakte als groot talent net de stap naar de A-selectie, maar dat was ook een jongen die niet op zijn mondje gevallen was. 'Ga jij maar naast Marnix zitten. En luister maar goed naar hem', zei Erik. Zo gaf hij ons, in dit geval mij, ook echt verantwoordelijkheidsgevoel."

Bovendien heeft Go Ahead behoorlijk wat talent in de selectie, met onder anderen de latere internationals Quincy Promes (Oranje), Jarchinio Antonia (Curaçao) en Deniz Türüç (Turkije).

"Hij liet al meteen van die veldbedjes neerzetten op de club, zodat wij als spelers tussen de trainingen door konden rusten", aldus Kromkamp. "En hij bouwde het daarna rustig op met ons. In het begin waren de resultaten nog niet altijd goed. Maar we trainden altijd lang en aan het eind van het seizoen waren we echt topfit. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we uiteindelijk via de nacompetitie promoveerden."

Na een mislukt seizoen van Go Ahead haalt Ten Hag in de zomer van 2012 meteen de discipline aan bij aanvang van de nieuwe jaargang. Hij zorgt voor structuur en investeert in betere faciliteiten voor zijn selectie.

Kolder: "Met Erik als trainer waren we het jaar daarop absoluut bij de eerste tien geëindigd in de eredivisie. Dat weet ik echt honderd procent zeker."

"Misschien was hij nog wel een of twee jaar langer gebleven als de club wel aan die randvoorwaarden had kunnen voldoen", denkt Kromkamp, die het beeld van de controlfreak meteen nuanceert. "Hij is ook totaal niet op een dictatoriale manier bezig. En buiten het voetbal om hebben we veel lol met hem gehad. Ik vind het echt jammer dat hij niet langer gebleven is."

Hoewel hij het roer radicaal omgooit, stuit de aanpak van Ten Hag amper op weerstand. Wel stribbelt de club na een halfjaar wat tegen, waar volgens Kromkamp de eerste scheurtjes in de samenwerking ontstaan. "Ik weet dat Erik bijvoorbeeld heel graag een tweede elftal had gewild, om ook de reservespelers meer minuten te kunnen laten maken. Maar daar was gewoon geen geld voor."

"Maar in het buitenland spelen ook andere krachten", waarschuwt Kromkamp. "Kijk naar Ronald Koeman het afgelopen jaar bij Barcelona. Dat is toch wel iemand met heel veel verstand van voetbal, echt een toptrainer. Zo zie je maar."

Maar nu komt misschien wel het mooiste. Na zijn profloopbaan speelt Kolder nog even voor de amateurs van Veendam, waar hij in Jouad Boufarra een coach treft die hem veel aan Ten Hag doet denken. Die tipt hij bij Go Ahead Eagles en wordt assistent van Kees van Wonderen.

Kromkamp (41) heeft zelf bij CSV Apeldoorn inmiddels ook zijn eerste stappen gezet als hoofdcoach, waarbij hij veel heeft opgestoken van zijn ervaringen met Co Adriaanse, Koeman en Ten Hag. "Van elke trainer pak je dingen op. Van Ten Hag doe ik veel oefenvormen met een lopende derde man, in voetbaltermen uitgelegd. Constant beweging, meerdere keuzes om de bal te spelen."

