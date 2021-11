De zinderende MXGP-ontknoping: Herlings vs. Febvre en Gajser

De ontknoping in de MXGP kan bijna niet spannender. Met nog twee Italiaanse grands prix voor de boeg ontlopen koploper Romain Febvre, titelverdediger Tim Gajser en Jeffrey Herlings elkaar niet meer dan drie punten. Herlings verloor vorige week de leiding in de WK-stand aan Febvre nadat hij meerdere keren onderuit was gegaan in de Grand Prix van Garda. Daardoor moet hij vanmiddag in de GP van Lombardije in de achtervolging op Febvre en Gajser. Wie zijn die grote concurrenten van Herlings? In de video hieronder stellen we ze voor.

In 2015 maakte Romain Febvre veel indruk door in zijn debuutseizoen in de MXGP meteen de wereldtitel te pakken. "Daar droomde ik als kind al van. Er is niks mooiers dan wereldkampioen worden. Nu wil ik die titel nog een keer pakken", zegt de 29-jarige Fransman, die mede door blessures de afgelopen jaren niet meer in de buurt kwam van een tweede titel. Tim Gajser is de regerend wereldkampioen. In 2016 deed hij hetzelfde als Febvre: ook de Sloveen werd als rookie meteen wereldkampioen. In 2019 en 2020 pakte hij eveneens de wereldtitel.

Ontknoping MXGP live bij de NOS Er staan nog twee GP's op het programma voor de motocrossers. Vanmiddag begint de eerste manche in de Grand Prix van Lombardije om 12.10 uur. De tweede manche gaat om 15.10 uur van start. Via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn de races te zien. Woensdag 10 november wordt de laatste race verreden in Mantova. Ook dan zijn beide manches live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

De 25-jarige Gajser is een grote held in Slovenië, waar hij traint op zijn eigen privébanen. In het land waar tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar en Primoz Roglic de wielerhelden zijn, zette Gajser de motorsport op de kaart. Op jonge leeftijd liet zijn vader hem al kennismaken met de motorsport. "Hij zette me gewoon op de motor en zei: dat is het gas, dat is de rem. Zo begon het", aldus Gajser, die de sport "een verslaving" noemt. Herlings jaagt op tweede WK-titel Sinds Herlings in 2017 zijn debuut maakte in de MXGP, vecht hij duels uit met Gajser en Febvre. In 2018 veroverde Herlings met overmacht de wereldtitel, maar in de twee seizoenen daarna kon hij door blessures niet strijden voor zijn tweede WK-zege. Dit seizoen rijdt Herlings een stuk constanter: hij was in maar liefst elf van de zestien grands prix de snelste in de kwalificatie. Bij de eerste van de vijf afsluitende GP's in Italië breidde hij zijn voorsprong op Febvre en Gajser uit.

