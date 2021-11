BoerBurgerBeweging wil groeien: 'Waarom geen 40 zetels?'

Hun partijleider Caroline van der Plas is veelvuldig te zien in de kranten en aan tafels van de talkshows op tv. Maar ondertussen werken de bestuursleden van de BoerBurgerBeweging achter de schermen aan de opbouw van hun partij. Nu al staat de partij in de peilingen tussen de drie en vijf zetels, maar de bestuursleden zien ruimte voor meer groei.

Erik Stegink is sinds juni voorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB), én varkenshouder in Bathmen bij Deventer. Hij houdt 2500 varkens op zijn bedrijf 'Piggy's Palace'. "Je ziet dat het platteland de afgelopen jaren onvoldoende bedeeld is door Den Haag."

"Of het nu gaat om de aardgaswinning in Groningen of het niet doorgaan van de verhuizing van het marinekorps naar Zeeland", zegt Stegink. "En nu de plannen voor de mogelijke onteigening van de boeren. Dat levert ons een kiezerspotentieel op van zo'n zes miljoen mensen op het platteland."