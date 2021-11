NCTV wil meer aandacht voor rechts-extremistische jongeren

We moeten in Nederland net zo alert worden op de gevaren van het rechts-extremisme als we zijn op jihadistisch terrorisme. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg. Vorige week wees hij in een nieuwe dreigingsanalyse op een paar honderd jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die online snel radicaliseren in rechts-extremistische denkbeelden.

Het is een serieuze dreiging die zich vooral afspeelt in de krochten van het internet, zegt Aalbersberg. "Als deze jongeren in beeld komen bij de inlichtingendiensten is het eigenlijk al te laat. Je wilt voorkomen dat ze op 16-jarige leeftijd al als terroristische verdachte in het systeem komen."

Hij wil daarom dat er meer aandacht komt voor deze jongeren. "Hoe krijgen we ouders alert op wat hun kinderen op het internet doen? Hoe herkennen we dit in de wijken zodat we ze uit de bubbel kunnen trekken? Dat vraagt om meer bewustwording en kennis over deze ideologie bij alle partijen."