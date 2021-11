Meer dan 20 woningen ontruimd vanwege grote brand Maassluis

In Maassluis is op de zolder van een woning brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het om een zeer complexe brand. Bewoners van 20 tot 25 woningen hebben hun huis moeten verlaten vanwege rookontwikkeling.

De brand ontstond iets voor 02.00 uur vannacht in een huis aan de President Steynstraat in Maassluis. De brandweer rukte met vier bluseenheden uit. Er is ook een reddingsvoertuig ter plaatse.

Tientallen geëvacueerde bewoners worden in de buurt opgevangen, zegt de veiligheidsregio. Over een mogelijke oorzaak of slachtoffers is vooralsnog niets bekendgemaakt.