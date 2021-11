Huis Iraakse premier aangevallen met drone, 'mislukte liquidatiepoging'

Het huis van de Iraakse premier Mustafa al Kadhimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten zeggen dat er sprake is van "een mislukte liquidatiepoging".

Volgens de Saudische zender Al Arabiya is Al Kadhimi naar het ziekenhuis vervoerd, net als een deel van zijn entourage. Het leger en de regering zeggen dat de premier ongedeerd gebleven is. Op zijn Twitteraccount zegt Al Kadhimi dat hij in orde is: "Ik roep iedereen op om kalm te blijven, in het belang van Irak."

Het huis van Al Kadhimi bevindt zich in de zogeheten groene zone in Baghdad, het centrum van de internationale gemeenschap in de Iraakse hoofdstad. In de groene zone bevinden zich veel ambassades. Na de aanval zijn er in de groene zone ook schoten gehoord.

Wie er achter de aanval zit is onbekend. Pro-Iraanse sjiitische milities protesteren wel al wekenlang tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige maand, waarbij ze veel zetels verloren. Zij beweren dat er gefraudeerd is.

Vrijdag leidden die protesten tot gevechten tussen demonstranten en Iraakse ordetroepen. Er kwamen twee demonstranten om het leven en er raakten er 125 gewond. Premier Al Kadhimi kondigde een onderzoek aan naar de ongeregeldheden.