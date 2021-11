Cambuur wint jubileumduel en neemt verder afstand van hekkensluiter PEC

PEC Zwolle blijft troosteloos onderaan staan in de eredivisie. SC Cambuur werd beschouwd als een elftal dat te kloppen moest zijn, maar vertrok uiteindelijk met een betrekkelijk probleemloze zege uit de Hanzestad (1-2).

Zwolle heeft nu tien van zijn twaalf duels verloren, terwijl de club uit Leeuwarden zijn rentree op het hoogste niveau vooralsnog viert met een keurige plek in de middenmoot.

Gefrustreerd PEC Zwolle

Het dolende elftal van Art Langeler straalde geen moment uit in een goed resultaat te geloven, terwijl Cambuur met drie nederlagen in de laatste vier duels toch ook niet aan zijn beste serie bezig was. "Ik had gehoopt dat we competitiever zouden zijn", zei de trainer na afloop. "We hadden het idee dat we in een weg omhoog zaten."

Zwolle oogde ook gefrustreerd, met al in de openingsfase een harde overtreding op Issa Kallon. Scheidsrechter Sander van der Eijk was PEC gunstig gezind door niet eens te fluiten. En in de tweede helft trok hij slechts geel voor Mees de Wit, die eerst een beuk uitdeelde en daarna een natrappende beweging maakte richting Alex Bangura.

Onverstoord had Cambuur inmiddels de touwtjes in handen genomen tegen de hekkensluiter, met kort na rust al een veilige marge op het bord.

De openingstreffer van Mees Hoedemakers was de mooiste van de avond. Als onvolprezen specialist in afstandsschoten knalde de middenvelder halverwege de eerste helft hard via de binnenkant van de paal raak. Kort na rust scoorde Robin Maulun, terwijl PEC op dat moment nog geen schot op doel had gelost.