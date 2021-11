Sparta boekt tegen hulpeloos Willem II tweede zege van het seizoen

Sparta heeft zijn tweede zege van het seizoen binnen. In Tilburg werd het met z'n vorm tobbende Willem II met 3-0 geklopt, waardoor de Rotterdammers op de ranglijst over Fortuna Sittard spongen en in punten naast RKC Waalwijk en FC Groningen zijn gekomen.

Willem II won eind september in eigen huis met 2-1 van titelkandidaat PSV, maar heeft daarna geen zege meer geboekt. Vier competitieduels leverden niet meer dan twee punten op en in de beker werd het uitgeschakeld door (een B-team van) RKC. Dat die povere reeks het Tilburgse zelfvertrouwen heeft aangetast, was op het veld goed zichtbaar.

De kruin van Vriends

Sparta begon de Brabantse klus als nummer voorlaatst in de eredivisie, maar wenste zich niet verschuilen. Dat resulteerde na een kwartier in een schuiver van Emanuel Emegha waartegen Timon Wellenreuther nog net de vingertoppen wist te krijgen. De hoekschop die volgde werd in twee instanties door Bryan Smeets op het hoofd van Bart Vriends gelegd: 0-1.

Tien minuten later was het bij een hoekschop vanaf de andere kant opnieuw raak en weer via de kruin van Vriends, die deze keer Sven Mijnans als aangever mocht bedanken. Het was voor het eerst in de profloopbaan van de 30-jarige verdediger dat hij in één wedstrijd twee keer scoorde.

Hulpeloze indruk

Ook na rust bleef Willem II een hulpeloze indruk maken tegen Sparta, dat zonder veel problemen op de been bleef en eigenlijk verzuimde het duel al voortijdig te beslissen. Met name de 18-jarige Emegha slaagde er enkele keren niet in een veelbelovend ogende aanval het juiste vervolg te geven.

Maar de 1,95 meter lange slungel liet het er niet bij zitten. Hij zocht en vond een kwartier voor tijd invaller Vito van Crooij op de linkerflank en kopte diens voorzet over Wellenreuther heen in het Tilburgse doel: 0-3.