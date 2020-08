Ritwinst Kuss in Dauphiné, Martínez pakt eindzege na opgave Roglic

Martinez werd in de slotetappe tweede en omdat hij op de finish 36 seconden voorsprong had op een groepje met Thibaut Pinot, hield hij de Fransman in de eindstand net achter zich.

De vijfde en laatste etappe werd een prooi voor de Amerikaan Sepp Kuss, die zo toch nog voor een pleister op de wonden zorgde voor de Nederlandse wielerformatie. Hij was in het begin van de slotklim (2de categorie) weggesprongen bij een kopgroep van vijf man.

Het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Daniel Martinez. De Colombiaan profiteerde daarmee op de laatste koersdag optimaal van de opgave van Primoz Roglic, de Sloveense klassementsleider van Jumbo-Visma die vanwege zijn gisteren bij een val opgelopen verwondingen niet aan de start was verschenen.

Zonder klassementsaanvoerder Roglic, die het met het oog op de Tour de France niet verstandig achtte om vandaag weer op de fiets te stappen, lag de strijd om de eindzege weer volledig open in het Critérium du Dauphiné. Pinot was van de tweede naar de eerste plaats doorgeschoven en had derhalve de beste papieren.

Acht beklimmingen

De slotetappe, 153 kilometer met start en finish in Megève, telde maar liefst acht beklimmingen. De zwaarste daarvan - Col de Romme (buitencategorie) en Col de la Colombière (1ste categorie) kregen de renners al in de eerste helft voor de kiezen.

Aan de voet van de Colombière namen Julian Alaphilippe en Pavel Sivakov het initiatief. De Rus rondde als eerste de top, waar beide koplopers van 50 seconden koesterden op een achtervolgende groep met onder anderen Pinot en ook Tom Dumoulin, na het afstappen van Roglic en Steven Kruijswijk nog de enige Jumbo-Visma-troef in koers die zijn Tour-voorbereiding niet verstoord zag worden.

Sivakov onderuit

Sivakov ging in een afdaling van de vijfde berg hard onderuit, maar de Ineos-coureur was weer snel ter been en achterhaalde Alaphilippe. Nairo Quintana, die de hele dag al achteraan bungelde, had inmiddels al in de remmen geknepen.