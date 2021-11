NEC flirt even met subtop, maar moet genoegen nemen met puntje tegen Heerenveen

NEC is thuis tegen Heerenveen niet verder gekomen dan een gelijkspel (1-1). Ook vanuit de gracht konden de supporters de seizoensrevelatie uit Nijmegen niet dat extra zetje geven om ook de tobbende Friezen in een lege Goffert te verslaan.

Op de dag waarop de strengere coronamaatregelen van kracht gingen, vormden de lege tribunes een toepasselijk decor. Maar dat laatste had een andere reden, nu er deze week een vernietigend rapport was verschenen over de bouwkundige staat van het stadion. Een onderzoeksbureau vond honderden scheuren in het beton.

Op het elftal van Rogier Meijer is een stuk minder aan te merken. Na de verrassende promotie komt de ploeg bijna historisch goed voor de dag in de eredivisie.

Beste eindklassering ooit

NEC heeft door de flitsende start zelfs de vijfde plaats in zicht, de beste eindklassering in de clubgeschiedenis. In die jaren na de eeuwwisseling werd dankzij de miljoenen van investeerder Marcel Boekhoorn onder anderen Edgar Barreto naar Nijmegen gehaald, die teruggekeerd van een lange voetbalreis op zijn oude dag opnieuw het hart van de ploeg vormt.

Nu luisteren de talenten naar namen als Elayis Tavsan, met een imponerende rush al bijna trefzeker in de openingsfase. En Jordy Bruijn, die tot twee keer toe gevaarlijk was. Maar vooral ook Ali Akman, de behendige spits die zich vlak na rust knap vrij draaide en die langverwachte 1-0 op het bord zette.