Cuadrado schiet Juventus in blessuretijd alsnog langs tiental Fiorentina

Na drie competitiewedstrijden op rij zonder zege heeft Juventus weer eens de volle buit gepakt. Al ging het in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina niet van harte, de Colombiaan Juan Cuadrado liet de toeschouwers in Turijn in de 92ste minuut alsnog juichen (1-0).

Met Matthijs de Ligt in het hart van de verdediging naast Daniele Rugani wilde Juventus de sterke lijn van de Champions League graag doortrekken naar de Serie A. Want waar Juve in Europa ongenaakbaar is, met vier zeges uit vier duels al zeker van overwintering, wil het in de competitie nog niet echt lukken.

In de eerste helft kwam die dadendrang maar moeizaam tot uiting, getuige het feit dat de ploeg geen enkel schot op doel wist te lossen. Omdat ook Fiorentina daar weinig tegenoverstelde, alleen spits Dusan Vlahovic was enigszins gevaarlijk, bleef het lang 0-0.

Juventus slecht Florentijnse muur

In de tweede helft kwam het duel wat meer los. Alvaro Morata zag een volley maar net naast gaan en na een rode kaart voor Nikola Milenkovic (2x geel) konden de bezoekers helemaal geen vuist meer maken.

Juventus bleef aandringen en met name Federico Chiesa zorgde voor wat scheurtjes in het Florentijnse bouwwerk door een bal op de lat te schieten en even later met een verdekt schot keeper Pietro Terracciano bijna te passeren. Een treffer van Morata werd afgekeurd wegens buitenspel.

Uiteindelijk sloeg Cuadrado genadeloos hard toe. Met een laag schot vanaf de rechterkant verraste hij Terracciano in de korte hoek en schoot hij Juventus naar de drie punten.

Dankzij de zege klimt Juventus naar de achtste plaats in de Serie A. Fiorentina staat zevende.