Meisje in VS wordt gered uit handen van ontvoerder dankzij TikTok-gebaar

Vervolgens lokaliseerden politiemensen de auto en ze hielden de 61-jarige bestuurder James Herbert Brick aan. Het meisje vertelde de politie dat ze in North Carolina was ontvoerd en via onder meer Tennessee en Ohio in Kentucky was terechtgekomen. Tijdens de rit maakte ze handgebaren die ze van TikTok kende naar voorbijgangers en automobilisten.

Op de telefoon van Brick werden seksueel getinte beelden van een jonge vrouw gevonden. Hij wordt nu beschuldigd van ontvoering en het bezit van kinderporno.