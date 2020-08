Voormalige topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen overleden

De voormalige topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat is bevestigd door Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar Docters van Leeuwen onderzoeker was.

Na zijn studie rechten begon Docters van Leeuwen al op jonge leeftijd aan een bliksemcarrière bij de overheid. Als plaatsvervangend directeur voor de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij begin jaren tachtig verantwoordelijk voor de geweldinstructies bij demonstraties van krakers en anti-kernenergieactivisten.

Van 1989 tot 1995 was hij hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD. Daarna was hij voorzitter van het College van procureurs-generaal, waar hij in 1998 werd ontslagen door minister Sorgdrager van Justitie na een conflict dat draaide om de vraag wie de baas was. Vervolgens was hij van 1999 tot 2007 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

Docters van Leeuwen had ook politieke ambities. Hij was twintig jaar lid van D66 en kon in 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer komen. Hij trok zich echter terug omdat hij niet tevreden was met de tiende plaats op de lijst die hij kreeg. Hij was vooral ontevreden omdat hij lager stond dan voormalig officier van justitie Fred Teeven.

Verder had hij literaire ambities. Hij publiceerde erotische verhalen, een sprookjesboek en een dichtbundel.

Docters van Leeuwen stond bekend als een krachtige leidinggevende en een ambitieus man met een grote werkkracht. "Ik moest en zou slagen in het leven", zei hij daar achteraf over. Zijn gezondheid was echter wankel; al op zijn 33ste kreeg hij zijn eerste hartinfarct, iets wat hij zelf toeschreef aan zijn al te grote geldingsdrang.

De laatste jaren werkte hij aan een promotieonderzoek, maar door zijn gezondheidsklachten had hij niet genoeg energie meer om het tijdig af te maken.