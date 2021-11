Pérez troeft Verstappen af in laatste vrije training voor GP van Mexico

Bij de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen rustig verder gegaan met waar hij vrijdag mee bezig was. Hij was weliswaar niet net als in de tweede vrije training de snelste van het veld, maar hield wel de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas opnieuw ver achter zich.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez noteerde op zijn thuiscircuit de snelste rondetijd in een vrije training die zonder grote incidenten verliep.

Hamilton verbaasd over grote achterstand

De Nederlander leidde in Mexico-Stad lange tijd de dans totdat de coureurs hun kwalificatieronde oefenden. Pérez kwam daarbij als snelste uit de bus. Ook tijdens de training werd er nog lange tijd aan de auto van Verstappen gesleuteld, die uiteindelijk een kleine twee tienden moest toegeven op zijn teamgenoot. "Heel vreemd, ik heb totaal geen grip", verklaarde Verstappen zijn mindere ronde.

Hamilton, die 0,651 toegaf op Pérez, was allerminst tevreden. De Brit sprak vol ongeloof over de achterstand die hij had op de Red Bulls.

De Brit, met Verstappen verwikkeld in de strijd om de wereldtitel, heeft met zijn renstal nog een paar uur om de snelheid in zijn auto te vinden. Om 21.00 uur staat in Mexico-Stad alweer de kwalificatie op het programma.