Mercedes speelt verstoppertje en troeft Verstappen af in kwalificatie

De eerste kwalificatiesessie verliep niet geheel vlekkeloos. Lance Stroll (Aston Martin) kwam hard in aanraking met de muur en dat zorgde voor een flink oponthoud. Nadat de sessie was herstart, zette Verstappen als eerste een snelle tijd neer en doken Bottas en Charles Leclerc (Ferrari) daar nog onder.

In de beslissende run waren het Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Pérez die onder de druk bezweken en naast de baan schoten. Het betekende een gele vlag waardoor Verstappen, die kort achter de twee reed, zijn rondje de mist in zag gaan.

Het bleek de opmaat voor een spannende derde sessie waarin Mercedes de snelheid van dit weekeinde bewaard had voor de kwalificatie. Waar Red Bull in de tweede en derde vrije training domineerde en Mercedes op flinke achterstand had gezet, vonden de bolides van Bottas en Hamilton opeens de snelheid.

In de tweede sessie was het verschil wat kleiner tussen kemphanen Verstappen en Hamilton en bleef de Brit bleef de Nederlander uiteindelijk negen duizendsten voor.

Na afloop baalde Verstappen flink, al was hij wel meteen strijdbaar. "We kregen de banden niet echt aan de praat. We hadden geen grip in Q3, echt vreselijk. We waren veel te langzaam. Er zat meer in de auto, maar door de banden was de eerste Q3-ronde erg matig."

"Later was ik bezig aan een goede ronde, maar toen er twee afgingen voor mij ging ik ervanuit dat er een gele vlag zou komen en was de ronde verpest. De derde plek is niet geweldig, maar het is altijd beter dan starten als tweede", doelend op de slipstream die hij kan pakken achter Bottas op een schoner gedeelte van de baan. "De kwalificatie ging niet als gepland, maar morgen hebben we nog alles om voor te vechten."

Hamilton geschokt

Op de vraag of Hamilton wist waarom hij en Bottas opeens de snelheid hadden gevonden tijdens de kwalificatie had hij geen duidelijk antwoord. "Ik heb echt geen idee. Ze zaten flink voor ons, maar tijdens de kwalificatie hadden wij opeens meer snelheid. Ik ben net zo geschokt als de rest."