Misère houdt aan: Barcelona verspeelt 3-0 voorsprong bij Celta de Vigo

Op de dag dat Barcelona de terugkeer van clublegende Xavi als trainer vierde, kreeg het een nieuwe dreun te verwerken. Na twee nederlagen en een gelijkspel gooide de ploeg deze keer een 3-0 voorsprong in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo weg. Diep in blessuretijd viel de gelijkmaker: 3-3

Barcelona zat na een half uur spelen al op rozen tegen Celta, dat vijf van zijn zes thuisduels had verloren. Ansu Fati kapte Hugo Mallo uit en schoot raak, Nico González dribbelde over de achterlijn en vond Sergio Busquets en Memphis Depay kopte raak op aangeven van Jordi Alba.

Vlak voor rust viel Fati geblesseerd uit (terwijl Barça al acht spelers door blessures miste) en in de tweede helft heerste Celta. Iago Aspas scoorde na een fout van doelman Marc-André ter Stegen en na defensief geklungel bij de bezoekers kopte Nolito de aansluitingstreffer binnen.

Barcelona leek de overwinning over de streep te gaan trekken, maar in de 96ste minuut was het opnieuw chaos troef achterin en maakte Aspas gelijk.

Later vanavond komt Real Madrid nog in actie tegen Rayo Vallecano. Koploper Real Sociedad gaat zondag op bezoek bij Osasuna.