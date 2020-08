Ver achter Hamilton rijdt Verstappen naar tweede plaats in Barcelona

De 22-jarige Nederlander van Red Bull haalde bij de start wel Hamiltons ploeggenoot Valtteri Bottas in, maar was niet opgewassen tegen de kopman van Mercedes. Verstappen eindigde op de tweede plaats in Barcelona.

De afgelopen twee races op het Engelse Silverstone had Mercedes veel problemen met de banden, waardoor Verstappen vorige week zijn negende overwinning in de Formule 1 kon behalen. Zo'n stunt zat er dit keer geen moment in, zesvoudig wereldkampioen Hamilton was wederom ongenaakbaar.

Bottas had een slechte start in Barcelona en verspeelde daar direct zijn tweede plaats en ook kostbare seconden. Hamilton schroefde vanaf de achtste ronde het tempo op en liep per ronde iets weg bij Verstappen.

Verstappen ruziet over de radio

Verstappen klaagde na 21 ronden dat zijn "banden dood waren" en werd voor zijn gevoel te laat naar binnen gehaald voor een bandenwissel. In totaal maakte hij twee pitstops, maar die brachten hem niet dichter bij Hamilton.