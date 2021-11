Bayern München brengt Freiburg eerste seizoensnederlaag toe, Dortmund onderuit

In de Bundesliga heeft Bayern München een einde gemaakt aan de ongeslagen reeks van Freiburg. De regerend landskampioen won met 2-1 en bracht de club van doelman Mark Flekken, door bondscoach Louis van Gaal opnieuw bij het Nederlands elftal gehaald, de eerste nederlaag van het seizoen toe.

Later op de avond verloor concurrent Borussia Dortmund bij RB Leipzig, waardoor de voorsprong van de ploeg uit Beieren nu vier punten bedraagt.

Freiburg verstopte zich niet in de Allianz Arena en kreeg met Lucas Höler de eerste grote kans. De aanvaller was na een beroerde pass van Joshua Kimmich dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet ging naast het doel.

Bayern was zoekende en vond pas na een half uur, na een omhaal van Kimmich, de weg vooruit. Daarna was het meteen raak: Leon Goretzka pikte een pass van Thomas Müller op en passeerde Flekken eenvoudig.

Lewandowski raakt de paal, scoort later alsnog

In de tweede helft stond Freiburg vooral met de rug tegen de muur. Flekken was alert bij schoten van Goretzka en Serge Gnabry en had bovendien het nodige geluk bij een knal op de paal van Robert Lewandowski.

De Pool was niet veel later alsnog trefzeker door een mislukt schot van Leroy Sané binnen te glijden. In blessuretijd deed Janik Haberer op fraaie wijze nog wat terug, maar zijn doelpunt was alleen voor de statistieken.

Dortmund onderuit in Leipzig

Door de zege gaat Bayern als koploper de interlandpauze in. Nummer twee Dortmund had het gat nog wel wat kunnen verkleinen, maar ging later op de dag uit bij RB Leipzig met 2-1 onderuit.