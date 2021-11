Verbazing bij Utrecht als revelatie Douvikas vraagt om sleutel trainingscomplex

Anastasios Douvikas (22) is dit seizoen een van de revelaties bij FC Utrecht. De aanvaller was al vier keer trefzeker en hij voelt zich thuis bij de huidige nummer drie van de eredivisie. "Alles gaat heel goed hier. We hebben een goed team en dat helpt me heel erg. We maken iedere wedstrijd nog progressie", zegt de schuchtere Griek. Douvikas is met een duidelijke missie naar Nederland gekomen. Hij wil slagen bij FC Utrecht en vervolgens een mooie stap maken naar een club hogerop. En daarvoor heeft hij veel over. Zo informeerde hij bij de club om de sleutel te krijgen van het trainingscomplex, zodat hij in zijn eigen tijd extra kan trainen. Trainingsbeest "Het toont aan dat als hij wat tijd over heeft, hij die graag hier doorbrengt", zegt trainer René Hake. "Hij heeft niet zoveel mensen om zich heen, dus als hij op de club kan zijn en aan zijn lichaam en vaardigheden kan werken dan maakt hij daar graag gebruik van."

Anastasios Douvikas juicht - ANP

Ondanks de enorme drive van Douvikas ziet zijn trainer nog wel de nodige verbeterpunten. "Je merkt dat hij bij een club vandaan komt die onderaan de ranglijst speelt", doelt Hake op zijn vorige club Volos. "Hij is gewend om reactief te spelen in plaats van proactief. Hij mag bijvoorbeeld nog wel wat actiever zijn in vooruit verdedigen." Griekse voorgangers De eredivisie heeft met Nikos Machlas, Angelos Charisteas, Georgios Giakoumakis, Georgios Samaras en Vangelis Pavlidis een geschiedenis met Griekse spitsen. De keuze voor Nederland was voor Douvikas dan ook een logische. "Daar heb ik natuurlijk wel aan gedacht. De clubs houden hier van aanvallend voetbal. Dus dat maakte mijn keuze voor FC Utrecht heel makkelijk", zegt Douvikas, die deze zomer ook naar Anderlecht en PAOK Saloniki kon.

Anastasios Douvikas maakt zijn eerste doelpunt voor Griekenland tegen Kosovo - ANP

Ook bij de nationale ploeg heeft Douvikas te maken met een Nederlandse trainer. Bondscoach John van 't Schip maakte al meerdere keren gebruik van de talentvolle aanvaller. "Bij de interlands in september begon ik beide duels in de basis. In de ene wedstrijd scoorde ik en in de andere gaf ik een assist. Dus ik hoop weer op minuten in de volgende wedstrijden."