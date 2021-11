Gouden rugslaghattrick voor Toussaint, ook EK-titel voor gemengde estafette

Kira Toussaint heeft een hattrick bij elkaar gezwommen op de EK kortebaan in Kazan. Nadat de rugslagspecialiste eerder al de 200 en 50 meter naar haar hand had gezet, toonde ze zich ook de beste op de 100 meter. Maar zo ongenaakbaar als verwacht, was de titelverdedigster niet. Het verschil met Maaike de Waard, die knap naar het zilver snelde, was slechts één tiende seconde. Toussaint kwam niet echt los op haar favoriete afstand en moest De Waard, die sterke onderwaterfases liet zien, constant in haar buurt dulden. Op de laatste 25 meter leek De Waard even voor een verrassing te zorgen, maar zover liet Toussaint het niet komen, al bleef de 27-jarige Amstelveense met 55,76 ver verwijderd van haar Nederlands record.

De 25-jarige De Waard, die eerder als brons had overgehouden aan de 50 meter rugslag, verbeterde zich met 55,86 wel aanzienlijk en verwees de Française Analia Pigree naar het brons.

Wat Toussaint wel lukte, daarin slaagde Arno Kamminga niet. De schoolslagspecialist raakte na eerder op de 100 meter ook op de dubbele afstand zijn titel kwijt. Na een voorzichtig begin kwam Kamminga op de laatste 50 meter sterk opzetten. De 26-jarige Katwijker passeerde drie concurrenten, maar Ilja Sjymanovitsj bleef net buiten schot. De Wit-Rus pakte het goud in een tijd van 2.01,73, precies 0,3 boven het Nederlands record van Kamminga, die nu 2.01,74 noteerde.

Later kwam Kamminga, die bij de Olympische Spelen in Tokio zowel op de 100 als 200 meter zilver veroverde, nog in actie in de halve finales van de 50 meter schoolslag. Daarin finishte hij in 26,18, goed voor de zevende tijd en dus een finaleplaats, maar ruimschoots achter 100 meter-winnaar Nicoló Martinenghi (25,37), Emre Sakci (25,38) en kwelgeest Sjymanovitsj (25,43). Twee keer prijs op 200 vrij Luc Kroon verraste eerder tijdens het titeltoernooi in Rusland met goud op de 400 meter vrije slag en heeft daar op de voorlaatste zwemdag zilver op de 200 meter vrij aan toegevoegd. Achter de 20-jarige Volendammer, die 1.42,20 noteerde, greep Stan Pijnenburg met 1.42,51 knap het brons. De pas 17 jaar oude Roemeen David Popovici was het Nederlandse duo met 1.42,12 net te snel af.

Pijnenburg, die op de estafette al eens EK-goud won, startte als een raket en sloeg direct een gat. Hij ging na 150 meter nog altijd aan de leiding. Kroon nam daarna de koppositie over, maar hij werd op de laatste 25 meter op zijn beurt gepasseerd door Popovici, die zijn eerste Europese titel bij de senioren won. Nederlands record voor Pijnenburg Pijnenburg bleek zijn kruit voor de zaterdag nog niet te hebben verschoten. In de halve finales van de 100 meter zwom hij doodleuk het pas een maand oude Nederlands record van Jesse Puts uit de boeken. Met 46,38 bleef hij 0,14 onder de oude mijlpaal. Het leverde Pijnenburg de vijfde tijd in de halve finales en derhalve een plek in de finale van zondag op. Thom de Boer had zich ook voor de halve finales geplaatst, maar liet verstek gaan met het oog op de finale van de gemengde estafette aan het eind van de dag: de 4x50 meter vrije slag. Goud voor gemengd kwartet Een juiste ingeving, zo bleek. Puts dook in die eindstrijd als eerste het water in namens Nederland en hielp het Oranje-kwartet meteen aan een voorsprong. De Boer breidde de marge verder uit, waarna De Waard en Kim Busch het goud veiligstelden. Nederland zegevierde in 1.28,93. Italië en Rusland kwamen allebei uit op 1.29,40 een deelden het zilver. Giele zevende achter veelvraat Sjöström Tessa Giele speelde een bijrol in de finale van de 100 meter vlinderslag. De deze week 19 jaar geworden zwemster had zich knap als zevende geplaatst voor de eindstrijd en op die positie tikte ze na vier baantjes ook aan: 57,69. Sarah Sjöström ging maar weer eens met het goud aan de haal. De 28-jarige Zweedse, in Kazan al de beste op de 50 en 100 meter vrije slag, zegevierde in een tijd van 55,84. Voor Sjöström staat de teller nu op 25 Europese titels, waarvan elf op de kortebaan. Daarnaast won ze éénmaal olympisch goud en elf WK-titels. Steenbergen als snelste door Marrit Steenbergen plaatste zich met overmacht voor de eindstrijd van de 200 meter vrije slag. Ze was in de halve finales met 1.53,48 bijna een seconde sneller dan de Sloveense Katja Fain die zich als nummer twee onder de laatste acht schaarde.

