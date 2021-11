Gouden rugslaghattrick voor Toussaint, Kamminga raakt weer titel kwijt

Kira Toussaint heeft een hattrick bij elkaar gezwommen op de EK kortebaan in Kazan. Nadat de rugslagspecialiste eerder al de 200 en 50 meter naar haar hand had gezet, toonde ze zich ook de beste op de 100 meter. Maar zo ongenaakbaar als verwacht, was de titelverdedigster niet. Het verschil met Maaike de Waard, die knap naar het zilver snelde, was slechts één tiende seconde.

Toussaint kwam niet echt los op haar favoriete afstand en moest De Waard, die sterke onderwaterfases liet zien, constant in haar buurt dulden. Op de laatste 25 meter leek De Waard even voor een verrassing te zorgen, maar zover liet Toussaint het niet komen, al bleef de 27-jarige Amstelveense met 55,76 ver verwijderd van haar Nederlands record.

De 25-jarige De Waard, die eerder als brons had overgehouden aan de 50 meter rugslag, verbeterde zich met 55,86 wel aanzienlijk en verwees de Française Analia Pigree naar het brons.