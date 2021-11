Wegvluchtende passagiers gearresteerd na noodlanding op Mallorca

Op het Spaanse eiland Mallorca zijn twaalf passagiers gearresteerd die na een noodlanding van hun vliegtuig wegvluchtten. Twaalf anderen worden nog gezocht.

Een toestel van de Marokkaanse maatschappij Air Arabia Maroc was gisteravond in Casablanca opgestegen voor een vlucht naar Istanbul in Turkije. Omdat er een passagier ziek zou zijn geworden werd er een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Mallorca in de Middellandse Zee.

Zodra de deuren na de noodlanding waren geopend, ging een groep van ruim twintig passagiers ervandoor. Onder hen was ook de 'zieke', voor wie de noodlanding was gemaakt. Omdat de passagiers over de start- en landingsbaan liepen, moest het vliegveld sluiten. Vluchten werden een paar uur omgeleid naar andere luchthavens.

Georkestreerd of spontaan?

De Spaanse politie slaagde erin om twaalf passagiers te achterhalen. Ze werden gearresteerd. Onder hen was de 'zieke', die naar een ziekenhuis werd gebracht, maar niets bleek te mankeren.

De politie weet nog niet waarom de passagiers er na de landing vandoor gingen. Ook is niet duidelijk of het om een georkestreerde actie ging of dat het spontaan gebeurde.

Sommige Spaanse media melden dat het een poging was om het land illegaal binnen te komen, maar dat is niet bevestigd. Geen van de wegvluchtende passagiers heeft asiel aangevraagd.