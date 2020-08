Feyenoord en Twente scoren niet in teleurstellend oefenduel

In een allesbehalve spectaculaire eerste helft zagen de vijfduizend aanwezige fans (drieduizend meer dan vorige week) weinig kansen. Quincy Menig trof namens FC Twente met een knap schot de lat. Het was een van de weinige hoogtepunten van het duel. Niet veel later bracht Twente-doelman Jeroen Drommel redding op een inzet van Jens Toornstra.

In een snikhete Kuip hebben Feyenoord en FC Twente het aanwezige publiek niet weten te vermaken. Het oefenduel eindigde in een bloedeloze 0-0.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was na afloop van de wedstrijd niet tevreden. "Het was een matige tot slechte wedstrijd. Belangrijkste was we het fysiek goed deden en dat je wat meer wedstrijdritme op doet. Ik vond de instelling ook minder vandaag."

Advocaat liet ook weten dat Feyenoord nog niet klaar is op de transfermarkt, maar dat Edgar Ié niet terug naar de Kuip komt. De verdediger werd vorig jaar gehuurd van Trabzonspor.

"Ik hoorde Frank (Arnesen, technisch directeur, red.) zeggen dat dat onmogelijk is. Maar we moeten echt nog wel een centrale verdediger en een middenvelder hebben", aldus Advocaat.

Duitse clubs

Feyenoord oefent de komende tijd enkel nog tegen Duitse clubs. Zaterdag spelen de Rotterdammers twee oefenduels, een tegen MSV Duisburg en een tegen Borussia Dortmund. Daarna reist de ploeg van Dick Advocaat naar Oostenrijk voor wedstrijden tegen Arminia Bielefeld en Hamburger SV.

FC Twente oefent zaterdag tegen Go Ahead Eagles.