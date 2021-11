Wereldkampioene Brand pakt op VAM-berg ook Europese titel veldrijden

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt moet de EK in eigen land aan zich voorbij laten gaan . Hij heeft positief getest op het coronavirus. De coaching ligt daarom dit weekend in handen van Jan van Veen en Geeske van Wijk.

Het is al het vierde jaar op rij dat de Europese titel naar een Nederlandse gaat. Ceylin Alvarado (2020), Kastelijn (2019) en Annemarie Worst (2018) gingen Brand voor. Het is al de elfde keer in totaal dat Oranje de hoogste trede van het EK-podium bij de vrouwen siert.

De Europese kampioenschappen veldrijden zijn rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De mannen rijden zondag om 15.00 uur. Het commentaar is van Jeroen Koster en Thijs Al.

Vas pakte direct vanuit de start de koppositie. Brand zat in het wiel van de 20-jarige Hongaarse en in hun kielzog zaten vier Nederlandse rensters; Denise Betsema, Worst, Alvarado en Kastelijn.

De 32-jarige Brand breidde haar voorsprong steeds verder uit en had halverwege al een gat van 24 seconden. In de achtervolgende groep lukte het alleen Alvarado en Kastelijn om het tempo van Vas te volgen.

De ijzersterk rijdende Brand was niet meer te achterhalen, waardoor voor Vas en Kastelijn de strijd om het zilver resteerde. Alvarado had de twee in de laatste ronde, na een ongelukkige valpartij, moeten laten gaan. Vas demarreerde op de VAM-berg en pakte zodoende het zilver. Kastelijn kwam als derde over de finish.