Mondkapje maakt rentree, maar zit nog niet overal in het systeem

Het is opnieuw even wennen: na vijf weken dat het niet hoefde, is vandaag het mondkapje ook weer verplicht in openbare gebouwen en winkels. Het gebruik van de coronapas is uitgebreid naar musea, sporthallen en zwembaden. De eerste indruk is dat de meeste mensen zich aan de verplichtingen houden, maar er zijn ook zorgen.

"De ene winkelier zegt zuchtend: het moet maar, de ander is echt boos. Ze zijn bang dat veel mensen thuisblijven en achter hun computer gaan winkelen. Daarnaast heb ik de indruk dat het draagvlak voor mondkapjes bij zowel klanten als ondernemers is afgenomen", zegt Willem de Laat van het Bredase ondernemersfonds bij Omroep Brabant.

Toch lijkt het erop dat een meerderheid van het winkelend publiek in Breda een mondkapje heeft opgedaan. Al zijn er ook uitzonderingen. "Oh ja, het zit nog niet in mijn systeem", reageert de één. Een ander zegt: "Ik was net iets aan het passen en toen heb ik mijn mondkapje afgedaan." Een enkeling heeft principiële bezwaren: 'Ik zie het nut niet van het dragen van een mondkapje."

Op deze plekken moeten mensen ook nog even wennen: