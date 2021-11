Manchester City heeft op Old Trafford weinig problemen met stadgenoot United

City heeft de Manchester Derby met overmacht gewonnen. United had in eigen huis enkel en alleen aan keeper David De Gea te danken dat het slechts 0-2 werd.

City domineerde van de eerste tot de laatste seconde. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg bezweek. Eric Bailly werkte een voorzet van Cancelo in eigen doel. De bezoekers creëerden legio kansen, maar De Gea had steeds een antwoord.

Groot was dan ook zijn frustratie toen de verdediging hem in de steek liet bij een pass van Cancelo. Niemand greep in en Bernardo Silva schoot ongehinderd raak. Na de rust was het hoogtepunt voor fans van United de invalbeurt van Donny van de Beek, die luid werd toegejuicht en -gezongen.