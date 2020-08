Weer grote demonstraties in Wit-Rusland: 'Grootste protest ooit'

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen president Loekasjenko en voor nieuwe verkiezingen. Op beelden op sociale media zijn ook in andere steden grote mensenmassa's te zien. Volgens protestleiders is het de grootste demonstratie ooit in Wit-Rusland.

Vanmorgen betuigde de Wit-Russische ambassadeur in Slowakije zijn steun aan de demonstranten in zijn land. En bij de ambassade in Stockholm werd 's ochtends de wit-rood-witte oppositievlag gehesen.

Het Kremlin heeft vandaag gezegd Wit-Rusland te steunen als dat nodig is. Moskou zegt dat er "druk van buitenaf" is en lijkt mee te gaan in de bewering dat buitenlandse krachten de demonstraties organiseren, maar Rusland is niet duidelijk over wat die druk dan inhoudt.

In Den Haag is er ook een kleine demonstratie. Enkele tientallen mensen demonstreren tegen het politiegeweld en voor de oppositie.