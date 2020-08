'Grootste protest ooit' in Wit-Rusland, morgen opnieuw demonstraties

Betogers in de straten van Minsk - EPA

Voor de achtste dag op rij zijn in de Wit-Russische hoofdstad Minsk massa's mensen op de been geweest om te demonstreren tegen president Loekasjenko en voor nieuwe verkiezingen. Een verslaggever van persbureau Reuters schat in dat er op het hoogtepunt ongeveer 200.000 betogers op straat waren. Ook voor morgen staan weer protesten gepland. Op beelden op sociale media waren vandaag ook in andere steden grote groepen demonstranten te zien. Volgens de protestleiders was het de grootste demonstratie ooit in Wit-Rusland. Dat was ook hun doel: gisteravond hadden de organisatoren nog een oproep gedaan aan Wit-Russen om vandaag zo veel mogelijk de straat op te gaan. In de Wit-Russische stad Brest, vlak bij de grens met Polen, waren vanavond nog demonstranten op straat:

De verslaggever van Reuters spreekt van een feestelijke sfeer. Deelnemers aan de demonstratie waren enthousiast over de opkomst en hadden het gevoel dat ze "momentum" hadden, aldus het persbureau. In tegenstelling tot de eerste dagen van het protest was de politie niet zichtbaar aanwezig. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is er ook niemand opgepakt, hoewel enkele lokale media melden dat er wel degelijk demonstranten zijn gearresteerd. Eerder deze week werden duizenden betogers opgepakt. Een deel van hen werd later vrijgelaten, met verwondingen die erop wijzen dat ze in de cel zwaar zijn mishandeld. Hoe veel mensen op de been waren in Minsk is goed te zien op deze beelden. Maar ook in ander steden werd gedemonstreerd tegen Loekasjenko:

Grote betoging in Wit-Rusland - NOS

Veel demonstranten hadden bloemen en ballonnen bij zich. "Treed af!" scandeerden ze. Ze eisen het vertrek van president Loekasjenko, die vorige week zondag als grote winnaar uit de bus kwam bij de verkiezingen. Maar algemeen wordt aangenomen dat de officiële uitslag weinig met de werkelijkheid heeft te maken. Wit-Rusland, waar zo'n 9,5 miljoen mensen wonen, wordt ook wel 'de laatste dictatuur van Europa' genoemd. Demonstraties zijn er niet gebruikelijk, zeker niet op deze schaal. De protesten van deze week worden, in combinatie met onder meer Loekasjenko's aanpak van de coronacrisis, gezien als de grootste uitdaging voor zijn bewind ooit. De 65-jarige president regeert al 26 jaar over Wit-Rusland en protesten tegen zijn regime laat hij altijd met veel geweld neerslaan. Voor de eerste keer heeft ook de Wit-Russische staatsomroep aandacht besteed aan de demonstraties. Gisteren werd bij het omroepgebouw de wit-rood-witte oppositievlag gehesen. Presentatoren hebben ontslag genomen en medewerkers van de omroep demonstreerden voor de deur.